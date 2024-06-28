Официально точные сроки выхода новых видеокарт неизвестны.

Информации о видеокартах Intel Battlemage по-прежнему очень мало, компания не спешит с подробностями и до сих пор непонятно, выйдут ли новинки в этом году. Тем не менее, работа над новой линейкой видеокарт ведётся — это прослеживается в обновлениях, которые специалисты Intel выпускают для Linux. В недавних патчах было добавлено пять новых идентификаторов, которые, по всей видимости, связаны с серией графических процессоров Battlemage, сообщает VideoCardz со ссылкой на Phoronix. В прошлых патчах ядра Linux выяснилось, что графические процессоры Battlemage не будут поддерживать режим DisplayPort UHBR20.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Новые идентификаторы:

0xE202

0xE20B

0xE20C

0xE20D

0xE212

Как отмечается, появление этих идентификаторов не обязательно означает, что все они будут присвоены конечным продуктам. Вполне возможно, что некоторые из них или даже все могут быть зарезервированы для инженерных образцов и других целей. Список идентификаторов также относительно короткий, по сравнению с серией Alchemist, что может быть связано с сокращением номенклатуры моделей в серии Battlemage.

Видеокарты Battlemage могут представить во второй половине этого года, либо в начале следующего года.