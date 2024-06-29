Ryzen 9 9950X для работы хватит и 190 Вт

В последние годы Intel обходилась без сюрпризов. Американская компания выпускала ожидаемые продукты, немного повышая тактовые частоты процессоров и наращивая количество ядер. В 2024 состоится важное событие, поскольку будет совершён рывок с 10-нм техпроцесса на 3-нм технологические нормы. О том, что выпускать чипы для Intel в этом году будет TSMC, стало известно относительно недавно. Данный факт подтвердил, что компания всё ещё испытывает сложности с масштабированием собственного производства и может выполнять поставленные планы только на бумаге. Может показаться, что благодаря такому значительному рывку серия Core Ultra 200 будет революционной, но пока инсайдеры сомневаются в эффективности архитектуры Arrow Lake.

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Прежде всего опасения вызывают проблемы с флагманами текущего поколения. Дорогостоящие чипы продолжают выходить из строя, но инженеры Intel не способны найти причину сбоев. Всё больше потенциальных покупателей смотрят в сторону AMD, что может оказать негативный эффект на финансовое положение Intel. Как бы там ни было, но инсайдеры продолжают делиться любопытной информацией, часть из которой способна разочаровать фанатов той или иной компании. Сегодня в сеть попали данные, согласно которым следующий флагман серии (Core Ultra 9 285K) будет потреблять намного больше энергии, чем Ryzen 9 9950X. Напомним, сегодня процессоры серии Ryzen 7000 выпускаются согласно 5-нм нормам TSMC. Процессоры ощутимо быстрее прошлого поколения, но за это пришлось заплатить энергоэффективностью. В качестве рабочей температуры указываются довольно значительные 95 градусов, но в текущем поколении инженеры AMD решили никуда не спешить. Сообщается, что Ryzen 9 9950Х получит максимальный TDP на уровне 190 Вт, тогда как показатели Ryzen 9 7950Х достигают 235 Вт. Так вот, Core Ultra 9 285K не будет холодным и окажется весьма прожорливым, потребляя до 253 Вт.

Инсайдеры пишут, что все процессоры серии Ryzen 9000 из коробки не будут поставляться с включённой технологией Precision Boost Overdrive (PBO). Если пользователь считает, что ему действительно требуется высокая нагрузка, то он может активировать данную опцию на материнской плате, что приведёт к росту производительности в определённых задачах. Предполагается, что Ryzen 9 9950X предложит 35% рост по сравнению с находящимся сегодня в продаже флагманом, сжигая на целых 25% меньше энергии. Инсайдеры ссылаются на тесты, проведённые в сложных синтетических сценариях (например, Cinebench R23), а в результате по скоростным характеристикам Ryzen 9 9950X окажется быстрее Core i9-14900KS, который умудряется сжечь 300 Вт в том же тесте. Активация PBO приведёт к увеличению энергопотребления, но в большинстве задач делать этого не потребуется. Что любопытно, инженеры AMD смогли всё это реализовать в рамках перехода с 5-нм на 4-нм узел, обеспечив совместимость процессоров нового поколения с находящимися сегодня в продаже материнскими платами 600-й серии.

Напомним, даже Ryzen 5 7600Х не укладывается в привычные для подобных процессоров 65 Вт. Таким образом этот камень нуждается в материнской плате на чипсете не ниже В650. В свою очередь Ryzen 5 9600Х сможет без проблем работать на материнских платах, созданных на базе чипсета А620. Цены на такие платы ощутимо ниже, ну а новый камень среднего ценового сегмента будет укладываться в 65 Вт. Скорее всего Intel сможет реализовать такие же нормы потребления на процессорах до 300 долларов, а вот более мощные решения будут чрезвычайно прожорливыми. Как уже было сказано выше, Intel совершает значительный рывок с 10-нм на 3-нм нормы, поэтому неясно, куда ушла вся эффективность. Инсайдеры полагают, что архитектура Arrow Lake не станет прорывной, но пока не готовы назвать, насколько процессоры нового поколения будут быстрее находящихся в продаже. Серия Ryzen 9000 поступит в продажу 31 июля, а это значит, что AMD получит несколько месяцев форы. За это время удастся реализовать значительное количество процессоров, тогда как Intel придёт уже на опустошённый рынок. Инсайдеры также полагают, что за счёт использования более дешёвых 4-нм норм AMD получит возможность корректировать цены, тогда как у Intel потенциал для снижения стоимости решений нового поколения отсутствует.