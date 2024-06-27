В целом количество обладателей контроллеров в Steam остаётся небольшим

Более 20 лет прошло с тех пор, как компания Valve представила цифровой магазин видеоигр Steam. В то время большинство обладателей компьютеров пользовались мышью и клавиатурой. Иногда в авиасимуляторах применяли джойстики, а в файтингах и гонках — контроллеры. За прошедшее время всё больше геймеров стали отдавать предпочтение именно контроллерам, как на консолях.

Эту тенденцию демонстрирует очередная статистика компании Valve. Она рассказала, как меняется динамика применения контроллеров в играх в Steam и что делается для улучшения их поддержки.

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В 2018 году всего около 5% ежедневно играющих в Steam людей пользовались контроллером. Теперь этот показатель составляет 15%. Доля по-прежнему невелика, но тенденция налицо.

Около 42% обладателей контроллеров пользуются сервисом Steam Input. Он даёт возможность играть в любую игру с поддержкой контроллера при помощи любой модели контроллера. 59% обладателей контроллеров применяют модель от Xbox, 26% отдают предпочтение PlayStation, 10% — Valve Steam Deck.

Недавно разработчики представили упрощённый конфигуратор контроллеров, внесли улучшения для использования контроллеров с гироскопическим прицеливанием, предложили виртуальные меню в версии Steam на ПК. Обещана автоматическая поддержка любых будущих контроллеров сторонних производителей для PlayStation и новый драйвер для системы Windows с добавлением поддержки задних кнопок на контроллерах Microsoft Xbox Elite.