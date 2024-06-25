Valve временно снизила стоимость Steam Deck с ЖК-дисплеем, о чём в компании объявили на своём сайте. До 11 июля желающие смогут приобрести модели с 64 и 512 ГБ встроенной памяти со скидкой 15%.

Корпорация Valve определенно решила порадовать пользователей своей летней распродажей. В рамках мероприятия компания сделала скидки на свой Steam Deck с ЖК-дисплеем. Время предложения сильно ограничено – возможность приобрести девайс со скидкой действует только до середины июля.

Версия на 64 ГБ стоит $296, а стоимость модели с 512 ГБ составляет $381. Разница в цене составляет порядка $50-$60.

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Это впервые в истории, когда Valve пошла на столь значительные уступки в ценовой политике. Ранее по низкой стоимости были доступны только официально восстановленные модели портативного ПК, но сейчас они отсутствуют в продаже.

Также корпорация поделилась с пользователями Сети трейлером грядущей крупной распродажи, которая продлится две недели. В рамках мероприятия Valve обещает скидки на различные тайтлы, а также креативные бонусы для пользователей. Старт мероприятия запланирован на 27 июня. Продлится оно почти до середины следующего месяца.