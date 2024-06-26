Такой суммы достаточно, чтобы обеспечить целую страну

Недавнее исследование, проведенное PCGamesN, выявило удивительную статистику: пользователи платформы Steam потратили около $19 миллиардов на игры, которые они так и не начали играть. Эта сумма сопоставима с ВВП некоторых небольших стран, таких как Никарагуа и Чад.

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Анализ данных охватил 10% публичных аккаунтов Steam, что позволило исследователям получить представление о тенденциях среди пользователей. Было обнаружено, что примерно $1,9 миллиарда было потрачено на игры, которые ни разу не запускались. Путем экстраполяции этих данных на все аккаунты Steam, исследователи пришли к выводу, что общая сумма неиспользованных покупок может достигать $19 миллиардов. Это огромная сумма, которая свидетельствует о явлении, известном среди англоговорящих геймеров как "груда стыда" — коллекция игр, купленных во время распродаж или по другим причинам, но так и оставшихся ни разу не запущенными.

Причины этого феномена могут быть различными. Во-первых, регулярные распродажи и скидки на Steam часто побуждают пользователей приобретать игры по привлекательным ценам, даже если у них нет срочных планов играть в них. Во-вторых, существует феномен "цифрового накопительства", когда пользователи собирают игры, стремясь расширить свою библиотеку, но не всегда находят время для их прохождения.

Интересно отметить, что среди таких игр можно найти не только инди-проекты, но и крупные блокбастеры. Это подчеркивает, что проблема не связана с качеством игр, а скорее с поведением пользователей и их покупательскими привычками.

Для геймеров это исследование может стать поводом пересмотреть свои покупки и, возможно, начать играть в те игры, которые давно ждут своего часа в библиотеке Steam. В конечном счете, важно не только приобретать игры, но и находить время для их прохождения, чтобы полностью насладиться игровым опытом и получить удовольствие от своих вложений.

Таким образом, результаты исследования открывают новые аспекты поведения геймеров и подчеркивают важность осознанного подхода к покупкам цифровых игр. Возможно, пришло время каждому из нас заглянуть в свою "груду стыда" и дать шанс тем играм, которые так долго ждали своего часа.