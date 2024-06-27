Правила эмуляции на iOS разрешают только старые игровые консоли

В начале нынешнего года компания Apple разрешила размещать в магазине App Store на iOS эмуляторы старых игровых консолей. К сожалению для любителей видеоигр, это не относится к эмуляции классических игр с персональных компьютеров.

Недавно разработчик эмулятора iDOS рассказал, что его не допустили в магазин Apple после проверки, длившейся два месяца. Подобную историю рассказал и создатель приложения виртуальной машины для iOS UTM. Как Apple разделяет игровые консоли и персональные компьютеры, остаётся неясным.

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Может быть, эмулятор с возможностью запуска современной операционной системы для компьютеров на iOS несёт угрозу для популярности приложений из магазина Apple. Однако, если говорить об эмуляции старых компьютеров, здесь прямая конкуренция вряд ли возможна. Американская компания могла бы разрешить эмуляцию операционных систем, которые уже не поддерживаются их разработчиками.

Владельцам iPhone остаётся пользоваться приложениями для удалённого доступа к играм, запущенным на физических компьютерах. Ещё можно вспомнить, что тысячи игр под MS-DOS в Internet Archive работают в браузере на iOS, хотя заставить работать управление и звук может быть непросто.