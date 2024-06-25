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ddr22
Apple ищет ИИ-партнера в Китае для Apple Intelligence
Apple активно ищет партнеров в Китае для расширения возможностей искусственного интеллекта/

Одним из ключевых обновлений iOS 18 станет партнерство технологического гиганта из Купертино с OpenAI, благодаря которому ChatGPT появится на iPhone, чтобы помочь Siri с генерируемыми искусственным интеллектом подсказками. В то время как компания упоминала о том, что в дальнейшем она планирует подключить и другие платформы искусственного интеллекта, предыдущие сообщения говорили о том, что она также ищет партнера в Китае для дальнейшего расширения услуг.
Партнерство между Apple и OpenAI не принесет особых плодов в Китае, так как сервис недоступен в этой стране.

Согласно недавнему сообщению Wall Street Journal, Apple ищет местных поставщиков услуг и ведет переговоры с такими компаниями, как Baidu, Alibaba Group и Baichuan AI, чтобы принести Apple Intelligence на второй по величине рынок смартфонов в попытке существенно вырасти. Однако подтверждений того, что компании удастся заключить сделку, пока не появилось, что подчеркивает трудности в процессе расширения рынка.

На китайский рынок выйти сложнее, так как процесс получения правительственных разрешений для моделей LLM довольно громоздкий, и почти ни одна компания за пределами страны не добилась успеха в запуске продуктов с искусственным интеллектом в Китае.

Маловероятно, что китайский вариант Apple Intelligence может быть разработан к сентябрю, поэтому шансы на то, что сервис появится в Китае позже, выше. Apple планирует обеспечить поддержку дополнительных языков в 2025 году. По сравнению с конкурентами, Apple, похоже, не торопится с созданием своих возможностей в Китае, поскольку интеграцию искусственного интеллекта в устройства уже обеспечивают такие компании, как Vivo, Xiaomi и Huawei, и Apple нужно действовать быстро, если она планирует и дальше расширять свой рынок.

#apple
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Alt Irony
19:12
Подойди к большой луже на ультра, посмотри отражения (они чёткие). Потом вруби длсс и посмотри ещё раз. В целом, технология хорошая и третья версия не бросается в глаза, но воспоминание об этом есть.
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Tarment
19:08
Не замечал размытия с ДЛСС, наоборот с ним лучше, чем с ТАА, которое реально в Киберпанке мыло
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Palkovvodec
19:08
Зачем тебе компания? Если тебя не пристрелят как собаку при задержании, то будешь гнить в одиночной камере смертников.
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Alt Irony
19:06
Тут в статье прям упор на трассировку и молчанка про длсс. В том же киберпанке отражения становятся размытыми в длсс. А то скоро статьи будут предполагать и динамическое разрешение (ну а что - 60 ФПС ...
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