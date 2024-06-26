Продолжают появляться противоречивые слухи относительно процессоров следующих флагманов Samsung

На информационных сайтах регулярно появляются новости о том, какие процессоры компания Samsung собирается использовать в выходящих в начале следующего года флагманских смартфонах Galaxy S25. Некоторые уверены, что будут применяться исключительно собственные чипы Samsung Exynos 2500. Другие считают, что вместе с ними будут использоваться чипы Snapdragon 8 Gen 4, несмотря на их удорожание. Были также сведения о том, что будут применяться только чипы Snapdragon.

Совсем неожиданным стал слух о том, что Samsung может привлечь к сотрудничеству MediaTek. Южнокорейское издание The Financial News полагает, что компания впервые может применить три разных процессора для одной линейки своих смартфонов. Помимо двух вышеупомянутых, ожидается использование флагманской модели MediaTek Dimensity.

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Это дало бы аппаратам высокий уровень производительности и позволило бы избежать роста цен. Считается, что Snapdragon 8 Gen 4 станет дороже на 25-30% по сравнению с процессором нынешнего поколения.

Пока не говорится о том, в каких странах на каких процессорах будут продаваться новые смартфоны. Не исключено, что аппараты на чипах MediaTek будут продаваться только в Китае или в ограниченном числе азиатских стран. Официально всё это пока никак не подтверждается.