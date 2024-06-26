Galaxy Z Fold 6 придет на смену Galaxy Z Fold 5 после Samsung Galaxy Unpacked в июле 2024 года.

Компания Samsung подтвердила дату своего следующего мероприятия Galaxy Unpacked, на котором, как ожидается, будут представлены Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. На мероприятии Samsung также представит новую линейку планшетов, серию Galaxy Watch 7, Galaxy Ring и новые наушники. Первоначально Galaxy Ring было анонсировано на мероприятии Galaxy Unpacked в январе 2024 года, а затем было продемонстрировано на Mobile World Congress (MWC) 2024 в феврале. Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 будут доступны для бронирования незадолго до их запуска.

Компания Samsung официально подтвердила через свой новостной ресурс, что ее второе мероприятие Samsung Galaxy Unpacked в 2024 году состоится 10 июля в Париже в 15:00 по центральноевропейскому летнему времени. Прямая трансляция, доступная для всех желающих, будет проходить на официальном YouTube- канале Samsung.

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Samsung также сообщила, что на мероприятии будет представлено следующее поколение складных смартфонов серии Galaxy Z среди других продуктов с поддержкой искусственного интеллекта. Бронирование будущих складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, которые, придут на смену Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, может начаться с 26 июня.

На предстоящем мероприятии компания также представит серию Samsung Galaxy Tab S10. Другие презентации, ожидаемые на предстоящем мероприятии, включают линейку Samsung Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, серию Galaxy Buds 3 и долгожданное Galaxy Ring.