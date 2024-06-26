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Vlad_37
Apple и Samsung снова доминируют на европейском рынке смартфонов
8 из 10 самых продаваемых мобильных телефонов в 2024 году принадлежат этим двум брендам

Как обычно в это время года, аналитическая компания Canalys опубликовала отчет с 10 самыми продаваемыми смартфонами в Европе в первом квартале 2024 года. В этом рейтинге снова доминируют два крупнейших мобильных бренда: Apple и Samsung.

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Потому что из 10 самых продаваемых телефонов в Европе за первый квартал этого года восемь принадлежат компании из Купертино и компании из Сувона.

Первые две позиции в рейтинге Canalys занимают iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro с показателями 2,6 млн и 1,6 млн устройств, проданных в первом квартале 2024 года. В случае с моделью Pro Max этот показатель улучшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда iPhone 14 Pro Max был продан в количестве 2 миллионов единиц в первом квартале 2023 года.

Между тем, iPhone 15 Pro продавался не так хорошо, как его предшественник, iPhone 14 Pro, который был продан в количестве 2,1 миллиона единиц в первом квартале прошлого года.

Также на третьей ступени пьедестала почета в рейтинге Canalys находится Samsung Galaxy S24 Ultra, который в первом квартале 2024 года продал в Европе 1,6 миллиона устройств, что значительно лучше, чем его предшественник, который в первом квартале 2023 года продал всего 0,9 миллиона устройств.

Примечательно, что, хотя iPhone 15 Pro Max возглавляет рейтинг с более чем 2,5 миллионами проданных устройств, если сравнить продажи Samsung Galaxy A15 и Galaxy A15 5G, которые учитываются отдельно, то общий показатель составит 2,8 миллиона проданных устройств, что на 0,2 миллиона больше, чем у iPhone.

Что касается других моделей Apple и Samsung, то iPhone 15 занимает пятое место с 1,4 млн проданных устройств, Samsung Galaxy A15 - четвертое с 1,6 млн проданных устройств, Galaxy A15 5G - седьмое с 1,2 млн устройств, Galaxy S24 - восьмое с 1,1 млн продаж, а Galaxy A25 замыкает рейтинг с 0,9 млн проданных устройств.

Также в рейтинге присутствуют два телефона под брендом Redmi: Redmi 13C, который занимает шестое место с 1,2 миллионами проданных устройств, и Redmi Note 13 4G, который занимает предпоследнее место с 1,1 миллионами устройств, проданных в первом квартале этого года.

#apple #samsung
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