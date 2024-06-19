Разработчики WhatsApp готовят эффекты дополненной реальности и фильтры в видеозвонках

Создатели мессенджера WhatsApp внедрили новую возможность: теперь при передаче фотографий и видео по умолчанию можно делать это в формате HD. Это означает, что достаточно задать данную настройку один раз и не нужно будет активировать её при каждой передаче файлов. До настоящего момента некоторые мультимедийные файлы приходилось передавать под видом документов, чтобы они не сжимались. В результате приходилось выполнять больше действий.

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Теперь подобные обходные манёвры не нужны. Новшество обнаружено в бета-версии приложения 2.24.13.10. После завершения тестирования оно должно появиться у всех пользователей в финальном варианте программы. Обладатели бета-версии могут проверить наличие этой возможности, перейдя в «Настройки» > «Хранилище и данные» > «Качество загрузки медиафайлов».

Кроме того, в WhatsApp будут улучшены видеозвонки. В них появятся эффекты и фильтры дополненной реальности. Это заметили в бета-версии WhatsApp 2.24.13.14 на Android. К видеозвонкам можно будет добавлять интерактивные элементы, вроде динамических фильтров для лиц или повышения качества картинки при слабом освещении. Можно будет вместо своего лица выставлять аватар, чтобы сохранить конфиденциальность без необходимости выключать камеру. Также появится возможность редактировать задний план, причём это можно будет делать и в версии приложения для ПК. Когда данная функциональность будет доступна для всех пользователей, не сообщается.

Также тестируется изменённый интерфейс видеозвонков, когда панель управления будет внизу. Также будет увеличено фото профиля.