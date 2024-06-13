Блокировка скриншотов профилей повышает конфиденциальность в WhatsApp

Популярный мессенджер WhatsApp работает над новой возможностью, направленной на улучшение конфиденциальности. Издание WABetaInfo сообщает, что пользователи не смогут делать скриншоты изображений профиля других пользователей.

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Пока что функциональность доступна ограниченному кругу пользователей бета-версии WhatsApp 24.12.10.74 на iOS. У некоторых обладателей более ранних бета-версий доступ также имеется.

Функциональность вроде сквозного шифрования мешает посторонним читать чужую переписку, но раньше ничего не мешало им делать скриншоты изображений других пользователей. Среди прочего, это даёт злоумышленникам возможность выдавать себя в WhatsApp за других людей. Если заблокировать контакт в WhatsApp, заблокированный не сможет увидеть, что вы внесли изменения в изображение своего профиля.

Работа над блокировкой снимков экрана с изображениями профиля шла с мая. Таким образом, посторонние не смогут делать скриншоты и делиться чужими изображениями без разрешения.

Естественно, ничего не мешает делать снимки чужих профилей при помощи камер других устройств. При этом разработчики стараются помешать использованию изображений профилей других людей без разрешения.

Новшество становится очередным среди новых функций для обеспечения конфиденциальности за последние пару лет. Можно скрывать статусы «последний раз был в сети» и «онлайн», устанавливать длительность существования сообщений, прятать чаты, отправлять сообщения с возможностью просмотра их только один раз. Недавно появилась возможность входить в приложение при помощи пароля, отпечатка пальцев или лицевого распознавания.