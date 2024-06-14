WhatsApp расширяет возможности видеозвонков

Обладателям мессенджера WhatsApp бывает непросто перенести чаты между разными мобильными устройствами. В первую очередь это относится к переходу между системами Android и iOS. Для этого могли быть необходимы сторонние приложения и различные сложные методы. Даже перенос чатов между устройствами на Android был непростым делом. Очередная версия Whatsapp может изменить ситуацию в лучшую сторону.

реклама

В версии WhatsApp на Android появилась функциональность для упрощения переноса истории переписки. Для этого применяется QR-код, поэтому не придётся вручную выполнять резервное копирование и восстановление данных посредством Google Диска.

Новшество обнаружилось в бета-версии WhatsApp 2.24.13.6. Разработчики готовят универсальную систему переноса чатов. В отличие от прошлого варианта функции, здесь не указывается, что перенос должен выполняться именно с Android-устройства.

Из этого можно сделать вывод, что система переноса чатов будет работать между разными платформами. Сейчас есть поддержка переноса данных между iOS и Android, но она не самая простая.

Пока новая функциональность не работает и её нельзя протестировать. Возможно, скоро это изменится, и в итоге система будет предложена в финальном варианте приложения.

Другим новшеством WhatsApp является увеличение количества участников видеозвонков. Максимальное значение составляет 32 человека на всех платформах. Прошлое ограничение ввели в 2020 году и оно составляло 8 человек.

При совместном использовании экрана теперь передаётся звук, что позволяет пользователям общаться. Приложение перешло на кодек MLow для получения более чёткого звука. Он убирает шум и эхо. Видеозвонки транслируются в более высоком разрешении, если возможности подключения поддерживают это.