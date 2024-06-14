Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
В мессенджере WhatsApp будет упрощён перенос чатов между Android и iOS
WhatsApp расширяет возможности видеозвонков

Обладателям мессенджера WhatsApp бывает непросто перенести чаты между разными мобильными устройствами. В первую очередь это относится к переходу между системами Android и iOS. Для этого могли быть необходимы сторонние приложения и различные сложные методы. Даже перенос чатов между устройствами на Android был непростым делом. Очередная версия Whatsapp может изменить ситуацию в лучшую сторону.

реклама

В версии WhatsApp на Android появилась функциональность для упрощения переноса истории переписки. Для этого применяется QR-код, поэтому не придётся вручную выполнять резервное копирование и восстановление данных посредством Google Диска.

Новшество обнаружилось в бета-версии WhatsApp 2.24.13.6. Разработчики готовят универсальную систему переноса чатов. В отличие от прошлого варианта функции, здесь не указывается, что перенос должен выполняться именно с Android-устройства.

Из этого можно сделать вывод, что система переноса чатов будет работать между разными платформами. Сейчас есть поддержка переноса данных между iOS и Android, но она не самая простая.

Пока новая функциональность не работает и её нельзя протестировать. Возможно, скоро это изменится, и в итоге система будет предложена в финальном варианте приложения.

Другим новшеством WhatsApp является увеличение количества участников видеозвонков. Максимальное значение составляет 32 человека на всех платформах. Прошлое ограничение ввели в 2020 году и оно составляло 8 человек.

При совместном использовании экрана теперь передаётся звук, что позволяет пользователям общаться. Приложение перешло на кодек MLow для получения более чёткого звука. Он убирает шум и эхо. Видеозвонки транслируются в более высоком разрешении, если возможности подключения поддерживают это.

#whatsapp
Источник: androidauthority.com
+
Написать комментарий (0)
Обновление WhatsApp на iPhone запрещает юзерам делать скриншоты чужих профилей
Meta запускает чат-боты на основе ИИ в WhatsApp
В бета-версии WhatsApp заблокировали возможность делать скриншоты профилей у некоторых пользователей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
14
Sharp выпустила лазерные 4K-проекторы XP-P601Q и XP-P721Q
+
Учёный нашёл 460 тонн золота в отработанной руде на сумму 24 миллиарда долларов
2
Российская компания реализует в Африке мегапроект "железнодорожный православный крест"
3
Военные корабли Северного флота России прибыли в главный порт Кубы
2
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
19
Крупнейший в мире ангар в Китае предположительно хранит неизвестный военный летательный аппарат
1
Девушки, созданные искусственным интеллектом, стали звездами нового виртуального конкурса красоты
+
Reuters: NASA решило перенести возвращение космического корабля Starliner с МКС
2
Из базы данных Epic Games Store утекли данные о предстоящих играх
+
Разработчик одного из самых популярных скринсейверов для Windows рассказал о его предназначении
4
Рассел Кроу заявил, что «некомфортно» себя чувствует в преддверии выхода фильма «Гладиатор 2»
+
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Запрет на использование вредных хладагентов помог озоновому слою Земли восстановиться
1
Microsoft остановила развертывание Windows 11 24H2 из-за множества багов
+
В России резко выросли продажи футбольных симуляторов — от EA Sports FC 24 до Football Manager
+
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
1
В США разработана атомная батарейка высокой мощности
3
Известная китайская компания переименовала процессоры Intel Xeon 6E и продаёт их как свой продукт
+
XFX может готовить глобальный запуск новой флагманской серии видеокарт с вентиляторами на магнитах
+

Популярные статьи

11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
33
"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
82
"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
3
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
26
Правда и ложь о Genshin Impact
4
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
4
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
20
6 новых функций Apple, которые уже были у Android за несколько лет до этого
6
Марш-бросок на Приштину: Как 25 лет назад 200 российских десантников сорвали планы НАТО на Балканах
2

Сейчас обсуждают

Grotlon
14:29
Это только начало.
Украинские войска начали проводить массированные атаки БПЛА на российские регионы
Grotlon
14:28
Потому что температуры были слишком высокие, и пришлось откатывать назад.
В AMD объяснили, почему у процессоров серии Ryzen 9000 снизился TDP
Илья Верюк
14:24
Тут придумают следующий dlss который работать будет ток на 5 тысячной серии и тем самым будет давать буст над 4 тысячной а в сухом остатке разрыв будет минимальным
NVIDIA может разочаровать геймеров в 2024 году — серия Blackwell не принесёт значительного роста fps
Алексей Семенов
14:20
Одевание в топ шмот - это вообще самый долгий из этапов прокачки, можно потратить месяц ежедневного фарма и не выбить желаемые арты на одного персонажа (а потом выйдет более удачный сет на него, и вс...
Правда и ложь о Genshin Impact
owzod
14:17
"Карты амд кривое неюзабельное говно" Ах) в точку.
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
Никита Никитенко
14:17
База. Разгонять уже нечего. Тех. процесс приближается к своему физическому пределу, и чтоб нарисовать на презентации прирост производительности хотя бы в +10%, камни гонят ещё с завода. И даже, если в...
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
VAKT
14:15
win11 банально неудобна для работы
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
Windmark
14:14
Опять реклама обрезка 4060 🤢
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
Дмитрий Маслов
14:14
А на 1660 этого вроде и нет...
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
Windmark
14:10
Пиdоr рекламный Дристакс
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем