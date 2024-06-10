К новогодним праздникам будет представлена бездисковая версия Xbox Series X.

В воскресенье состоялось мероприятие Xbox Games Showcase, перед которым были слухи о намерении компании Microsoft выпустить новую портативную консоль Xbox. Этого не произошло, зато были анонсированы три новые варианта уже имеющихся консолей Xbox Series X и Xbox Series S. Они появятся ближе к новогодним праздникам.

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Главной новинкой является Xbox Series X с накопителем вместимостью 2 ТБ. Это версия Special Edtion, что может означать выпуск в ограниченном количестве. Помимо большего по объёму твердотельного накопителя, здесь может быть предложена уникальная расцветка. Microsoft говорит о версии Galaxy Black с серебристым, серым и зелёным цветовыми эффектами.

Также в комплект поставки этой консоли будет входить специальный контроллер с крестовиной Galaxy Black и задней крышкой Velocity Green. Стоить она будет $600 в США и 650 евро в большинстве стран Европы.

Ещё будет представлена Xbox Series X белого цвета без дисковода. Здесь ёмкость накопителя составит 1 ТБ. Эта версия будет предлагаться за $450 и 500 евро в Европе.





Будет представлена версия Xbox Series S с накопителем 1 ТБ в белой расцветке. В США она будет стоить $350, в Европе 350 евро. Продолжатся продажи чёрной Xbox Series X 1 ТБ с дисководом. Что касается Xbox Series S1 ТБ, она будет продаваться до тех пор, пока не кончатся запасы.