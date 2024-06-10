Популярная игра Fable будет перезапущена

После многих лет намёков были названы примерные сроки появления обновлённой версии видеоигры Fable. Она должна быть представлена на ПК и игровых консолях Xbox Series X/S в 2025 году. С первого же дня после релиза игра будет доступна в сервисе Xbox Game Pass. На компьютерах она будет предлагаться по подписке Game Pass.

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Создаваемая Playground Games игра была анонсирована в 2020 году. В воскресенье в рамках мероприятия Xbox Games был показан новый видеоролик игры. Из него их можно сделать вывод, что игрокам предстоит немало махать мечом и изучать красочный окружающий мир.





Разработчики называют игру новым началом этой серии. Главного персонажа зовут Humphry и именно его показывают в представленном трейлере. В рамках прошлогоднего мероприятия Summer Game Fest также был представлен персонаж по имени Dave. Новый видеоролик демонстрирует кадры из игры и подчёркивает стиль ранее выпущенных трейлеров.