Приставка PlayStation 4 вышла больше десяти лет назад, но на неё до сих пор выходят новые игры

Недавно опубликованная статистика продаж Sony свидетельствует о том, что спрос на игровые приставки по всему миру замедляется. Аналитики называют массу различных причин, но оценить влияние каждой из них крайне сложно. Принято считать, что первым вызовом для консолей текущего поколения стал дефицит полупроводников, сформировавшийся в 2021 году. Уже в 2022 проблема сошла на нет, но цепочки поставок испытывают давление до сих пор. Логистика вынуждена была переориентироваться под новые условия, ну а всё это привело к росту стоимости услуг. При этом приставки стоят столько же, как это было в прошлом поколении, а значит производители вынуждены субсидировать каждый проданный экземпляр. Долгое время в подобных действиях просматривалась вполне логичная позиция, но сегодня всё не так очевидно. Всё дело в том, что по состоянию на конец 1 квартала 2024 года количество активных пользователей сервиса PlayStation Network достигло 118 миллионов человек.

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Долгое время накопление пользовательской базы шло неспешно, а ровно за год количество подписчиков увеличилось на 10 миллионов. Всё это уже привело к замедлению продаж новых игр и будет продолжать оказывать давление на крупные студии. Оказывается, стоимость разработки блокбастера превышает десятки и даже сотни миллионов долларов, а в связи с падением продаж наблюдается проблема с окупаемостью. Всё это влечёт за собой череду сомнительных решений, каждое из которых только усложняет ситуацию. Первым делом разработчики подняли стоимость игр до 70 долларов. Предполагается, что уже через несколько лет цена за 1 игру достигнет 80 долларов, но даже за 70 – это только минимальная пороговая сумма. Разработчики выпускают массу дополнительного контента, а получить к нему доступ без денег невозможно. В результате многие геймеры предпочитают подождать несколько лет, пока игра появится в PlayStation Network. Там она будет уже идти со всем дополнительным контентом. Поскольку разработка игр стала дорожать, а прямые продажи перестали приносить сверхприбыли, то Sony перешла к политике отказа от эксклюзивов. Пожалуй, такое решение имело массу негативных последствий, поскольку теперь не нужно даже покупать приставку. Достаточно подождать, ведь многие популярные эксклюзивы PlayStation со временем выходят и на ПК.

Неясно, что ещё придумают производители консолей, но пока перспективы кажутся туманными. Особенно интересно, что давление так или иначе испытывает не только Sony, но и Microsoft. Пожалуй, у второй проблем ещё больше, поскольку эксклюзивы на Xbox вообще перестали выпускаться. Аналитики проанализировали недавний отчёт и нашли корень зла оказывающий на продажи новых приставок негативное влияние. Прежде всего сообщается, что за апрель в Европе (только страны Евросоюза) удалось реализовать 262 тысячи PlayStation 5 и всего 53 200 единиц Xbox Series X/S. Проблема в том, что во многих регионах приставки Microsoft отсутствуют на полках, поскольку магазины не видят смысла в их закупке. Но и это ещё не всё, ведь даже PlayStation 4 продаётся лучше Xbox Series X/S. В Испании за май текущего года было реализовано 1400 единиц консолей производства Microsoft и 1800 PlayStation 4. Последняя уже несколько лет не выпускается, но ещё присутствует на рынке в небольших партиях. За май в странах ЕС было продано 16 300 PlayStation 5 и почти 15 тысяч Nintendo Switch, ну а старая PlayStation 4 никак не хочет уходить с рынка.

Напомним, приставка вышла в 2013 году, но на неё до сих пор продолжают выходить новые игры. Sony уже пыталась оказать давление на разработчиков, но встретилась с отказом. Оказывается, проблема во всё той же окупаемости. Выпуск новой игры обходится слишком дорого, поэтому разработчикам приходится охватывать как можно большую часть рынка для выхода в плюс. Аналитики называют Xbox Series X/S полным провалом, но не забывают отметить, что PlayStation 5 не сможет претендовать на лавры PlayStation 4. Старая консоль разошлась по миру в количестве 117 миллионов единиц, тогда как PlayStation 5 с трудом перевалила за 60 миллионов. А между тем жизненный цикл PlayStation 5 не вечен. В 2026 нужно выводить на рынок PlayStation 6 и прогнозы аналитиков неутешительные. Японская компания снизила прогноз на 2024 год до 18 миллионов штук, но есть все основания полагать, что реализовать больше 16 миллионов не удастся. Эксперты полагают, что спасти положение может PlayStation 5 Pro, но не уверены, что Sony сможет воспользоваться открывающимся возможностями. PlayStation 5 Pro должна поступить в продажу до конца 2024 года, а интрига заключается в том, сколько японцы будут просить за приставку. Если слухи верны, то новинка придёт на замену PlayStation 5 и будет стоить немного дороже. Не исключено, что Sony захочет увеличить маржу, поэтому откажется продавать новинку дешевле 700 долларов. Не стоит сбрасывать со счёта и разработчиков игр, ведь без них консоль не взлетит. Если геймеры не заметят существенной разницы между одной и той же игрой на PlayStation 5 Pro и PlayStation 5, то покупать более дорогую не станут. Ну а многие и вовсе ждут выхода прокачанной версии, поскольку хотят заменить её на PlayStation 4 Pro. Очевидно, что PlayStation 4 слишком задержалась в продаже и стоит на пути успешных продаж приставок текущего поколения. Со временем количество владельцев PlayStation 4 продолжит снижаться, но происходит это намного медленнее, чем хотелось бы боссам Sony.