Продолжают появляться подробности о будущем игровом устройстве Asus

Представители издания The Verge недавно смогли лично ознакомиться с будущей портативной игровой консолью Asus ROG Ally X. Производитель собирается представить это устройство в июне, поэтому получение информации по полному перечню характеристик не за горами. Пока официальные изображения отсутствуют, поскольку Asus старается не допускать утечек и не портить сюрприз. Несмотря на это, проблески дизайна периодически появляются в интернете стараниями самой Asus.

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Задняя сторона консоли должна быть чёрной. Предложена улучшенная эргономика, корпус станет толще по сравнению с устройством первого поколения на 8 мм, до 40 мм.

Должен вырасти объём оперативной памяти. Asus не называет точное значение, но предположительно объём составит 24 ГБ против прежних 16 ГБ. Цена может вырасти до $799 вместо прежних $699.

Также один из источников утверждает, что будет применяться тип оперативной памяти LPDDR5X, то есть она станет более быстрой. Вместе с увеличением объёма это означает, что игровая производительность должна увеличиться и геймеры смогут отдавать больше системной памяти на обработку видео.

По-прежнему будет использоваться AMD Ryzen Z1 Extreme APU. Размер экрана составит 7 дюймов с частотой обновления 120 Гц, как и у оригинального устройства. Вырастет ёмкость батареи, но этот параметр пока не называется. Будет поддержка твердотельных накопителей M.2 2280.

2 июня устройство будет показано в рамках выставки Computex.