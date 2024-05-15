Но для оправдания этой цены потребуются реальные улучшения.

Хотя мы получили некоторую информацию об устройстве во время его первоначальной презентации, полная картина будет известна только во время его официального представления 2 июня.

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Самым большим конкурентом ROG Ally X станет Steam Deck, который показал хорошие результаты даже без значительных обновлений оборудования. Valve Steam Deck получила ряд обновлений программного обеспечения, которые вдохнули в устройство новую жизнь. Steam Deck также получила обновление OLED-экрана и выпущена ограниченным тиражом. В последней версии Steam Deck также было улучшено время автономной работы, что решило проблемы, возникшие в первой версии.

Стоит ли ROG Ally X потенциальной цены в 799 долларов, исходя из имеющейся у нас информации? Во-первых, похоже, что он не получит OLED-дисплей. Оригинальный ROG Ally выпускался в различных аппаратных конфигурациях, но в настоящее время ROG Ally X выпускается только в одном варианте.

Оснащенный 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц, он доступен только с более дорогим процессором AMD Ryzen Z1 Extreme. В комплект поставки входит твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ.

Оригинальный ROG Ally имел белый цвет, но ROG Ally X в качестве контраста может иметь только черный цвет. Предположительно он будет включать в себя более емкую батарею и гораздо больше оперативной памяти, что объясняет некоторую надбавку к цене в 100 долларов, которую он несет по сравнению со своим предшественником.

Эти улучшения кажутся относительно незначительными для запрашиваемой цены и могут поставить это устройство в невыгодное положение. Риск позиционировать его по цене 799 долларов (если это произойдет) заключается в том, что у него может не хватить высококлассных обновлений, чтобы привлечь внимание энтузиастов, в то время как обычные геймеры могут счесть его цену слишком высокой (особенно если у них уже есть текущий ROG Ally). Геймеры как правило с большим энтузиазмом относятся к ощутимым обновлениям, таким как улучшение экрана и увеличение мощности графического процессора, но придется подождать и посмотреть.