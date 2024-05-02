У пользователей Windows 10 могут возникнуть очередные проблемы

9 января нынешнего года Microsoft представила очередные обновления для операционных систем Windows 10 и 11, с номерами KB5034122 и KB5034123 соответственно. В отдельной статье было описано исправление для уязвимости BitLocker Secure Boot, которая фигурирует под номером CVE-2024-20666. Данная уязвимость позволяет злоумышленникам обходить шифрование BitLocker при получении физического доступа к компьютеру без обновления.

реклама

Уязвимость закрывалась в обновлениях WinRE (среды восстановления Windows) KB5034441 (Windows 10) и KB5034440 (Windows 11). К сожалению, если в разделе восстановления не хватает свободного места, при попытке установки обновления может появиться ошибка «0x80070643 — ERROR_INSTALL_FAILURE».

В таком случае необходимо выделить дополнительные 250 ГБ дискового пространства под раздел восстановления. Microsoft обещала выпустить исправление этой ошибки, но в итоге признаёт, что автоматического исправления под Windows 10 не будет. Пользователям предстоит увеличить размер раздела восстановления вручную. Относительно исправления на Windows 11 Microsoft пока хранит молчание.