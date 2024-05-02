Starfield получит то, что должно было быть в игре изначально.

Компания Bethesda, разработчик популярной игры Starfield, выпустила для неё обновление. В этом обновлении содержится то, что игроки ждали в игре с первого дня её появления. Речь идёт о подробных картах территории.

Помимо этого, предлагаются новые варианты украшения кораблей, новые параметры в меню сложности и возможность запускать игру на частоте 60 кадров/с на игровых консолях Microsoft Xbox Series X.

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Было также анонсировано первое крупное расширение игры под названием Shattered Space. Его появление запланировано на осень.

Ещё есть новости относительно появления новых игр от Microsoft для консоли Xbox. Среди них игры от принадлежащей Microsoft компании Activision Blizzard и игра про Индиану Джонса от Bethesda. Для Microsoft второе полугодие на рынке видеоигр окажется очень насыщенным.