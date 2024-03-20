Например, добавлена возможность выбирать для фото выражение лица героя.

Компания Bethesda выпустила патч за номером 1.10.31 для многострадальной ролевой игры Starfield на всех платформах. Раньше «заплатку» могли протестировать только пользователи Steam в рамках программы бета-теста. Если вас интересует полное описание «заплатки», то перейдите на официальный сайт Bethesda за соответствующими пояснениями.

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Ключевые нововведения:

добавлена возможность выбирать выражение лица персонажа и его спутников в фоторежиме вкупе с несколькими позами для робота-компаньона VASCO;

добавлена возможность открывать двери и собирать ресурсы с включённым сканером;

добавлена возможность сделать миссию активной, если игрок прокладывает к ней курс;

добавлена возможность настраивать угол обзора при пилотировании корабля с видом от третьего лица;

обновлён интерфейс корабля, который стал работать более плавно с повышенной частотой кадров;

добавлен ползунок качества анизотропной фильтрации на ПК;

внесено огромное количество исправлений, связанных с артом, геймплеем, графикой, заданиями, сохранениями и другими вещами;

добавлено автосохранение при быстром перемещении с поверхности планеты на орбиту; повышена общая производительность игры.

Напомним, компания Bethesda собирается выпустить в 2024 году для Starfield несколько контентных обновлений. В одном из них точно должны быть добавлены карты городов и новые способы перемещения. Также в Сети стали распространяться слухи о том, что Starfield выйдет на PS5 — сроки ещё требуется уточнить.