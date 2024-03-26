Релиз ожидается в 2028 году или позже.

Знаменитая серия ролевых игр The Elder Scrolls от Bethesda недавно отмечала свое 30-летие, вызывая тем самым глубокие размышления в социальных сетях. Компания поделилась краткой ретроспективой пути франшизы, подчеркнув ее новаторский вклад в индустрию. Кроме того, компания намекнула на грядущую часть, сообщив, что команда активно занимается ранним тестированием The Elder Scrolls VI.

Тодд Говард, директор Bethesda Game Studios, еще в 2016 году говорил о том, что следующая часть Elder Scrolls – это крайне отдаленная перспектива. Официальный анонс Elder Scrolls 6 в 2018 году в виде загадочного тизера еще больше усугубил ожидание. С тех пор, на фоне приобретения Bethesda компанией Microsoft и запуска Starfield, амбициозной космической ролевой игры, обновления по TES 6 были скудными. Сам Говард признал, что анонс в 2018 году, возможно, был преждевременным. Однако с выходом Starfield Bethesda стала более охотно рассказывать о долгожданной фэнтезийной ролевой игре.

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В памятном посте, посвященном трем десятилетиям истории Elder Scrolls, начиная с создания The Elder Scrolls: Arena в 1994 году, Bethesda выразила благодарность своему огромному сообществу за постоянную поддержку. Кроме того, компания подтвердила, что следующая часть уже в играбельном состоянии.

Анализируя скупые подробности, можно предположить, что действие The Elder Scrolls VI, как и предшественников Skyrim, Oblivion и Morrowind, вновь развернется на обширном континенте Тамриэль. Это совпадает с предположениями фанатов, особенно с теми, которые указывают на Хаммерфелл как на вероятное место действия, основываясь на местности, показанной в тизере.

Что касается сроков выхода, то прогнозы из юридических документов намекают на возможный запуск в 2026 году или позже, и Спенсер поддержал это мнение, предположив, что игра выйдет где-то в 2028 году.