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Обновление Fortnite v29.40 принесёт «Звездные войны» в некоторые режимы игры
«Звездные войны» возвращаются в Fortnite 3 мая, накануне дня «Звездных войн» 4 мая.

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На этой неделе популярная киберспортивная игра Fortnite получит обновление под номером 29.40. Это обновление принесёт в игру персонажей вселенной «Звёздных войн». Это относится к игровым режимам Battle Royale, Lego Fortnite, Fortnite Festival и Rocket Racing.

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В первом из них появится новая отметка лагеря для спасения Чубакки. Этот персонаж будет помогать игроку, используя своё оружие Боукастер. Сам геймер может получить это оружие в имперских сундуках на блокпостах штурмовиков во всех точках острова. До 14 мая будут предлагаться новые квесты и битва с Дартом Вейдером, штурмовики в качестве неигровых персонажей и бластеры E-11.

В каждом новом матче местонахождение Чубакки на контрольно-пропускном пункте будет меняться. Также в каждом матче Дарт Вейдер и штурмовики будут высаживаться на одном из трёх участков на острове. Победа над этим персонажем подарит вам световой меч, которым можно отражать выстрелы и бросать его в противников.

В режиме Lego Fortnite можно будет построить деревню повстанцев и сражаться на световых мечах, создавать объекты из «Звёздных войн» и исследовать новые достопримечательности. Эти возможности останутся и после 14 мая.

В режиме Rocket Racing тоже будут задания из «Звёздных войн». За их выполнение можно будет получить наклейки Гонщик Энакина» и «Дарт Мол».

В магазине появятся новые костюмы, в том числе Дагобы Люка, Лэндо Калриссиана и солдата AWR, а также другие.

#fortnite
Источник: ign.com
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