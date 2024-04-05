В мире анимации и видеоигр, где границы между вселенными становятся всё более прозрачными, второй сезон мультсериала "Неуязвимый" представил зрителям уникальное событие. Главный герой, Марк Грейсон, в последнем эпизоде отправился в путешествие по различным измерениям, одно из которых оказалось связано с популярной игрой Fortnite.

В мире анимации и видеоигр, где границы между вселенными становятся всё более прозрачными, второй сезон мультсериала "Неуязвимый" представил зрителям уникальное событие. Главный герой, Марк Грейсон, в последнем эпизоде отправился в путешествие по различным измерениям, одно из которых оказалось связано с популярной игрой Fortnite.

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Сюжетная линия сезона завязана на борьбе Марка с Ангстромом Леви, безумным гением, способным перемещать героя через разные миры. В одном из ключевых моментов Марк обнаруживает в руках оружие из Fortnite, что стало яркой отсылкой к предыдущему кроссоверу между мультсериалом и игрой.

Роберт Киркман, создатель вселенной "Неуязвимый", поделился, что эта отсылка была тщательно проработана в сотрудничестве с Epic Games. В результате, в эпизоде появилась модель винтовки "Дыхание дракона", которая ранее была представлена в Fortnite. Этот момент стал не только весёлой отсылкой для фанатов, но и намеком на то, что приключения Марка в игре могли быть частью канона сериала.

Киркман также упомянул, что идея кроссовера возникла во время работы над эпизодом и была обсуждена с Дональдом Мастардом, бывшим креативным директором Epic Games. Это подчеркивает тенденцию к тесному взаимодействию между создателями контента разных форматов.

Эпизод также порадовал зрителей камео "Агента Паука", что является отсылкой к Человеку-пауку из оригинального комикса. Голос Марка Грейсона в мультсериале принадлежит Джошу Китону, который ранее озвучивал Питера Паркера в "Грандиозном Человеке-пауке".

Кроме того, в сериале присутствуют сцены, где Марк встречается с Бэтменом и сталкивается с говорящими зомби, что является отсылкой к другой известной вселенной Киркмана — "Ходячим мертвецам".

"Неуязвимый" уже получил продление на третий сезон, хотя дата его релиза пока не объявлена. Что касается Fortnite, то игра продолжает радовать фанатов коллаборациями, в том числе недавней с мультсериалом "Аватар". Эти переплетения разных медиа-форматов не только укрепляют связь между фанатскими сообществами, но и открывают новые горизонты для творчества и взаимодействия в современной культуре.