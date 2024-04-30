Epic Games планировала запустить свой альтернативный магазин приложений App Store только для iPhone, но благодаря новым обязательствам ЕС, она запустит его и для iPad,

Недавно Евросоюз дал Apple 6 месяцев на внедрение правил закона о цифровых рынках в iPadOS, а это значит, что альтернативные магазины, помимо всего прочего, должны будут прийти на iPad. После этого заявления Epic Games подтвердила, что Fortnite также дебютирует на iPad.

Epic Games планировала запустить свой альтернативный магазин приложений App Store только для iPhone, но благодаря новым обязательствам ЕС, она запустит его и для iPad, что позволит Fortnite снова стать доступной на планшете Apple спустя четыре года.

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источник: ru.freepik.com

Когда Apple объявила об изменениях в соответствии с Законом о цифровых рынках, она сообщила о них только для iPhone, но не для iPad. Она считала, что iPadOS - это другая платформа, но ЕС придерживается иного мнения, дав компании из Купертино 6 месяцев на адаптацию iPadOS к новым правилам.

Это значит, что через полгода на iPad должны появиться альтернативные магазины App Store, возможность выбора браузера по умолчанию или внешние платежи разработчиков. Это вызвало быструю реакцию со стороны Epic Games, которая подтвердила, что Fortnite вернется на iPhone и iPad.

Но Epic Games будет не единственной альтернативой App Store. На данный момент уже запущен AltStore с игровым эмулятором Delta, на очереди Aptoide и другие, такие как Setapp, о первых приложениях которого мы уже знаем, тоже вот-вот появятся. В случае с Epic Games точная дата не известна, но это произойдет скорее уже в ближайшее время.