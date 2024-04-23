Android получает обновление по воздуху с программным декодером AV1

Формат кодирования видео AV1 является открытым и бесплатным кодеком для потоковых трансляций через интернет на смену Google VP9. В отличие от конкурентов вроде H.264 и H.265 (HEVC), его лицензия полностью бесплатная и позволяет использовать его в проектах с открытым исходным кодом. Уровень сжатия данных здесь выше, чем у похожих декодеров.

Отвечающий за видео и изображения на Android менеджер компании Google Ариф Дикичи рассказал, что система скоро получит поддержку нового программного декодера AV1. Здесь появится декодер под именем dav1d, созданный компанией VideoLAN для её видеоплеера VLC. dav1d считается одним из лучших программных декодеров AV1.

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Все устройства на версии от Android 12 получат этот декодер в виде обновления, распространение которого началось ещё в марте. Устройства на Android смогут без повышенных аппаратных требований кодировать видео 720p 30 кадров/с.

Разработчикам сторонних приложений нужно будет подключить dav1d. Эта программная библиотека скоро станет декодером AV1 по умолчанию на Android. Сейчас по умолчанию используется libgav1, но производительность здесь ниже. Конечно, аппаратный декодер в любом случае превосходит любые программные.

libdav1d уже использует приложение YouTube. Новая библиотека может увеличить энергопотребление устройств. VideoLAN работает над тем, чтобы dav1d потреблял меньше энергии. В следующей версии расход может сократиться на 12%.