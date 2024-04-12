Далее ожидается внедрение поддержки AV1.

Драйвер RADV, открытый драйвер Vulkan для графических процессоров AMD Radeon в Linux, был обновлён для поддержки кодирования видео через Vulkan Video API, включая поддержку форматов H.264 и H.265, сообщает VideoCardz со ссылкой на Phoronix.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

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Код, реализующий новые возможности, был внедрён в проект Mesa, но официальная сборка с изменениями ещё не выпущена. Для тестирования нововведений потребуется сборка драйвера с определёнными параметрами и последующим запуском RADV с командой RADV\_PERFTEST=video\_encode .

Это обновление расширяет существующую поддержку декодирования H.265 и включает возможности кодирования видео, специально разработанное для графических процессоров AMD Radeon. Вскоре ожидается внедрение поддержки декодирования AV1. Обновление самого Vulkan с поддержкой декодирования формата AV1 через расширение Vulkan Video было представлено в начале февраля, ещё раньше в Khronos Group реализовали поддержку кодирования форматов H.264 и H.265.