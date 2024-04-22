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Почтовый сервис Proton Mail представляет для платных подписчиков функцию Dark Web Monitoring. Благодаря ей пользователи будут знать, если произошла утечка их данных и они появились в интернете. Если данные будут обнаружены в даркнете, функция оповестит об этом. Будет сказано, какой сервер был взломан, какие персональные данные попали в руки злоумышленников, что делать дальше. Пользователям необходимо будет зайти в Центр безопасности почты Proton в приложении для ПК или в веб-версии сервиса, но скоро будут предлагаться и оповещения по электронной почте.
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Данная мера призвана предотвращать ущерб после утечки информации. Если почта Proton Mail применялась для регистрации аккаунтов в сервисах вроде социальных сетей, а потом в этой социальной сети произошла утечка данных, вы будете знать, затронуты ли ваши данные, и сможете принять меры заранее. Также в этом почтовом сервисе поддерживается сквозное шифрование и делается ставка на конфиденциальность. Для бесплатных пользователей подобная функция не предлагается.