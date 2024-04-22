Функция Dark Web Monitoring будет лучше защищать пользовательские аккаунты

Почтовый сервис Proton Mail представляет для платных подписчиков функцию Dark Web Monitoring. Благодаря ей пользователи будут знать, если произошла утечка их данных и они появились в интернете. Если данные будут обнаружены в даркнете, функция оповестит об этом. Будет сказано, какой сервер был взломан, какие персональные данные попали в руки злоумышленников, что делать дальше. Пользователям необходимо будет зайти в Центр безопасности почты Proton в приложении для ПК или в веб-версии сервиса, но скоро будут предлагаться и оповещения по электронной почте.

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Данная мера призвана предотвращать ущерб после утечки информации. Если почта Proton Mail применялась для регистрации аккаунтов в сервисах вроде социальных сетей, а потом в этой социальной сети произошла утечка данных, вы будете знать, затронуты ли ваши данные, и сможете принять меры заранее. Также в этом почтовом сервисе поддерживается сквозное шифрование и делается ставка на конфиденциальность. Для бесплатных пользователей подобная функция не предлагается.