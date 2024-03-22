Ключи доступа будут у платных и бесплатных пользователей Proton Pass

Известная своими ориентированными на конфиденциальность программными продуктами компания Proton анонсировала появление поддержки ключей доступа в своём менеджере паролей Proton Pass. Они придут на смену менее надёжным обычным паролям на всех платформах, где данное приложение доступно. Ключи доступа предлагаются как платным, так и бесплатным пользователям сервиса.

Разработчики утверждают, что к числу достоинств этого метода относится безопасность благодаря открытому исходному коду. В результате можно выполнять стороннюю проверку кода, чтобы убедиться в надёжности и безопасности. Ключи доступа можно использовать совместно с паролями. В приложении они имеют равный приоритет, а также ключи можно экспортировать в другие сервисы.

реклама

Разработчики обещают простой интерфейс, за которым скрывается сложная криптография. В результате работать с ключами доступа будет не сложнее, чем с паролями, легко входя в свои учётные записи.

На всех платформах Proton Pass создан на основе языка программирования Rust. По этой причине приложение ведёт себя одинаково во всех системах и сокращаются риски повреждений ключей доступа.

Желающие могут продолжать пользоваться обычными паролями. Компания будет и дальше совершенствовать их и связанную функциональность, вроде псевдонимов электронной почты, двухфакторной аутентификации и т.д. Однако ключи доступа должны повысить защиту от фишинга и утечек данных.