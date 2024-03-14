На компьютерах появился очередной почтовый клиент

В минувшем декабре компания Proton объявила запуск бета-версий своего почтового клиента на компьютерах Apple Mac и Windows. Спустя несколько месяцев компания сообщает, что клиент доступен на этих платформах в финальном варианте.

В блоге говорится о том, что функциональность этих приложений не уступает возможностям приложений для мобильных устройств и веб-версии. По-прежнему предлагается шифрование с нулевым доступом и сквозное шифрование, защита от трекеров и фишинга. Имеется также система защиты аккаунтов Proton Sentinel.

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Пользователи других почтовых сервисов вроде Outlook или Gmail могут найти полезной функцию под названием Easy Switch. С её помощью можно перенести старые письма из Outlook и Gmail в Proton Mail, а также перенаправлять сюда новые письма из Gmail.

Ещё в этих приложениях есть недавно представленная функция генерирования имён электронной почты, которые подставляются вместо настоящего адреса почты, чтобы сохранить анонимность.

Также представлена бета-версия приложения для системы Linux. Все новые приложения доступны для скачивания на сайте Proton. Финальные варианты программ можно использовать бесплатно на протяжении двух недель. Далее придётся купить подписку стоимостью от $4,99 в месяц.

Чуть ранее эти же разработчики выпустили версию менеджера паролей Proton Pass для Windows. Позже в этом году будет представлена программа для macOS и Linux. В прошлом году состоялся релиз на Windows зашифрованного облачного хранилища Proton Drive.