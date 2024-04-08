BMW i5 будет обновлён раньше, чем BMW i4

Автомобиль BMW i4 получит обновление в середине своего жизненного цикла, но ещё более значительные обновления ждут его чуть позже. Относится это в первую очередь к электродвигателям и аккумулятору. Известный инсайдер рассказал, что эти новшества ожидаются в 2025 году.

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Модель BMW i4 в июле будущего года получит обновлённые электродвигатели и/или аккумуляторы во всех регионах, где ведутся продажи. Об обновлениях продаваемых в США моделей будет сказано в нынешнем ноябре. Сначала новые компоненты испытают на модели BMW i5, что произойдёт на несколько месяцев раньше.

Кое-какие обновления ожидают i4 уже в июле нынешнего года, но трансмиссия должна остаться неизменной. Это значит, что на увеличение запаса хода пока можно не рассчитывать.

Выпущенная в прошлом году последняя версия BMW i4 xDrive40 предлагает мощность 396 л.с. и крутящий момент 443 Нм. Батарея ёмкостью 80,7 кВт*ч поддерживает мощность зарядки 205 кВт и обеспечивает запас хода 494 км по стандарту EPA.

Желающие получить максимум от электрических седанов могут рассчитывать на появление BMW i4 с четырьмя двигателями. Их мощность будет достигать 1341 л.с.