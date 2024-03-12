На снежных дорогах заметили BMW i4 M

Журналисты смогли сфотографировать первый электромобиль серии BMW M с кузовом, который пойдёт в серийное производство. Впервые прототип увидели в августе 2022 года, после чего стало известно о работе над BMW i4 с четырьмя электродвигателями. Это мог быть электромобиль серии M.

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Теперь желающие могут оценить четырёхдверную машину с массивными сплиттерами на углах бампера в стиле модели M4. Колёса могли быть позаимствованы у 3.0 CSL, с некоторыми отличиями. Также видны новый капот, тормоза, фары и задний спойлер.

BMW прежде обещала мощность электромобилей до 1341 л.с. Также здесь может быть активный дифференциал. В результате электромобиль сможет ездить на одном двигателе для обеспечения максимального запаса хода.

Пока неизвестно, когда этот прототип пойдёт в серийное производство. Некоторые полагают, что новые модели M3 и M4 не будут электрическими, хотя есть мнение, что электромобили и бензиновые варианты будут выпускаться одновременно.