Генеральный директор немецкого автопроизводителя BMW рассказал о будущем суперседане M5

Глава компании BMW Оливер Зипсе сообщил, что у автомобиля следующего поколения M5 запас хода на одном только электродвигателе будет равен около 70 км. Об этом было сказано в рамках ежегодной конференции BMW Group 2024. M5 сначала представят как седан, а позже появится универсал Touring.

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Когда автомобиль будет представлен, сказано не было, но его ждут в этом году. Запас хода в 70 км позволит многим ездить на работу и обратно исключительно на электрической тяге. Это сделает автомобиль более эффективными и экономичным, одновременно повысив производительность.

Слухи говорят о мощности электрофицированного двигателя V8 в 718 л.с. В предыдущей модели в версии Competition мощность равна 617 л.с.

Если забыть об электрической тяге, 4,4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом выдаёт 577 л.с. и крутящий момент 553 Нм. Электродвигатель добавляет 194 л.с. и 206 Нм от аккумулятора ёмкостью 18,6 кВт*ч. Ёмкость аккумулятора стала чуть меньше по сравнению с 19,4 кВт* ч на электрифицированном 550e xDrive.

Ожидается, что M5 будет представлять собой спортивный седан весом примерно 2435 кг. Это сделает его без малого таким же тяжёлым, как X5 M.

Уже была замечена задняя часть автомобиля с четырьмя выхлопными трубами. Новый автомобиль может стать на 3,56 см длиннее и на 7,11 см шире по сравнению с седаном 5-й серии. Выросла и колёсная база. Колёса здесь будут 285/40/20 и 295/35/21 спереди и сзади соответственно.