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Конфигуратор BMW M4 2025 показал увеличение стоимости будущих моделей
Новые автомобили BMW получат ряд усовершенствований в рамках обновления Life Cycle Impulse

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Не успел завершиться первый квартал года, как автопроизводитель BMW назвал стоимость будущих M4 Coupe и M4 Convertible 2025 года. На сайте доступен конфигуратор автомобилей для США, благодаря чему можно ознакомиться с ценами.

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Автомобили подорожают, при этом M4 2024 года недавно тоже подорожал на $3400. Базовый вариант купе BMW M4 будет стоить $79100, что означает рост цены на $1000 по сравнению с моделью до рестайлинга. Такая же разница будет относиться к M4 Competition при цене $83200.

Полноприводная M4 Competition xDrive 2025 обойдётся покупателям в $88300, что означает подорожание на $2000. На столько же подорожает кабриолет M4 Competition xDrive с ценой в $95300.

Обновлённые модели получат новые фары, светодиодный модуль настройки ближнего и дальнего света, лазерные задние фонари как, в эксклюзивном M4 CSL. Логотип BMW имеет глянцевый чёрный окантовку, логотип M серебряную окантовку.

Также будут предложены легкосплавные диски Silver Style 825M, стальная крыша со стеклянной панелью (бесплатно) и глянцевые чёрно-красные наклейки на капоте и багажнике за $1800. В салоне будет новое плоское колесо рулевого управления.

3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель BMW M4 S58 с двойным турбонаддувом обладает мощностью 473 л.с. в базовом варианте M4 Coupe и 503 л.с. в Competition. Полноприводные Competition xDrive (Coupe и Convertible) станут обладателями 523 л.с. Разгон до 100 км/ч займёт 3,4 с у Coupe и 3,6 с у Convertible, максимальная скорость 290 км/ч и 280 км/ч при выборе пакета M Driver's Package за $2500.

Когда начнутся продажи, сказано не было, производство же стартует уже в этом месяце.

#автомобили #bmw
Источник: carbuzz.com
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