Платные покупки в магазине Apple App Store могут стать недоступными

Согласно информации YouTube-канала Wylsacom, в ближайшее время компания Apple может ввести для российских пользователей очередные ограничения. В частности, может быть ограничена функциональность устройств Apple, как это уже произошло с устройствами некоторых других производителей.

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Ещё может стать недоступной оплата подписок на сервисы компании и покупка приложений в её магазине через операторов мобильной связи. Сама Apple может не хотеть этого, но тогда есть риск стать жертвой вторичных санкций.

Не исключено, что выходом из положения может оказаться смена региона в настройках устройства, чтобы возможность покупать приложения в магазине снова появилась. У геймеров уже есть подобные наработки из-за ограничений со стороны Sony PlayStation и Microsoft Xbox. Они имеют возможность создать учётные записи для США, Польши или Турции.