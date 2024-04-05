Но некоторые из них могут найти работу в других подразделениях компании.

Так уж сложилось, что о своих бизнес-инициативах компания Apple особо не распространяется, особенно если ей приходится отказываться от каких-то идей, а потому о развитии событий в этой сфере широкой аудитории приходится узнавать из сторонних источников. Издание Bloomberg стараниями своего постоянного автора Марка Гурмана (Mark Gurman) неустанно следит за этой темой, а потому имеет возможность сообщить, что в результате отказа от двух серьёзных проектов Apple была вынуждена сократить более 600 сотрудников в Калифорнии.

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Источник изображения: AP

Эта информация распространяется за счёт необходимости со стороны Apple сообщать о проводимых сокращениях в соответствии с местным законодательством. За последние недели компания опубликовала восемь профильных уведомлений, поэтапно сокращая персонал, который был занят в подразделениях компании на территории Калифорнии в разработке как передовых дисплеев для умных часов, так и электромобиля и сопутствующих систем.

Автомобильный проект Apple после своего закрытия оставил без работы как минимум 371 человека, по данным Bloomberg, а инициатива по созданию дисплея нового поколения для Apple Watch после своего закрытия отправила на рынок труда 87 бывших специалистов Apple. Судить о полном масштабе сокращений сложно, поскольку профильный персонал Apple мог находиться в других штатах, законодательство которых не обязывает компанию раскрывать информацию о сокращениях сотрудников. Кому-то из специалистов была предложена работа в Apple над другими проектами. Как отмечалось недавно, они смогут попробовать свои силы в создании домашних роботов данной марки.