Инженеры Apple начнут работать над мобильным роботом, который сможет помогать пользователям по дому.

Apple, похоже, хочет выйти на рынок домашних роботов. Согласно сообщению Bloomberg, производитель iPhone экспериментирует с различными вариантами «автоматических домашних помощников». Идея может показаться многообещающей, но остается вопрос, начнется ли вообще серийное производство устройств и если да, то когда.

Логотип Apple. Изображение из открытых источников

Проект, который, по словам инсайдеров, все еще находится на ранней стадии, изучает «различные варианты домашней автоматизации». Инженеры Apple будут работать над мобильным роботом, который сможет следовать за пользователями по всему дому. Сообщается также, что компания разрабатывает комбинацию iPad и HomePod, которая сможет менять ориентацию экрана. Дисплей робота также должен быть способен имитировать движения головы человека, например кивок во время сеансов FaceTime.

Робот-посудомоечная машина также рассматривалась Apple. Однако реализация этих планов пока отложена из-за технических проблем.

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Решение Apple заняться бытовыми роботами не стало таким уж сюрпризом. Другие технологические гиганты в настоящее время разрабатывают аналогичные продукты. Amazon, например, в 2021 году представила своего домашнего робота Astro («Астро»), который умеет кататься по комнатам, принимать голосовые команды и показывать информацию на дисплее. Однако Astro еще не широко доступен на рынке и предлагается только по высокой цене.

Несколько недель назад Apple отказалась от своего автомобильного проекта после десяти лет разработки и значительных инвестиций. Разработка роботов в Apple началась как часть этого автомобильного проекта и теперь может извлечь выгоду из уже сделанных инвестиций и полученного опыта, как сообщает Bloomberg.

Новость о возможных планах Apple также оказала влияние на фондовый рынок. Акции пионера роботов-пылесосов iRobot ненадолго выросли. Частично это объясняется предположениями о том, что Apple может быть заинтересована в приобретении iRobot, чтобы перенять ее опыт в области разработки домашних роботов.

В текущем объявлении о вакансии от Apple также четко говорится о разработке продуктов следующего поколения, включающих робототехнику и искусственный интеллект. Это объявление дает представление об амбициях компании в этой области. Однако пока неизвестно, как Apple будет развивать свои планы в этом направлении.