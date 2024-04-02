Компания Valve опубликовала рейтинг Steam за март

Помимо StatCounter, в начале каждого месяца свою статистику магазина Steam публикует компания Valve. По итогам марта здесь зафиксировано падение доли операционной системы Windows 11.

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Каждый месяц представители Steam выбирают случайным образом часть пользователей и предлагают анонимно поучаствовать в опросе. Это помогает разработчикам понять, какие аппаратные и программные компоненты пользуются наибольшим спросом, чтобы ориентироваться под них.

Windows 11 за месяц потеряла 0,35%. Windows 10 при этом набрала 0,21% до 54,4%. Другие версии Windows уже не поддерживаются и находятся на спаде. Доля Windows 7 64 бит сейчас равна 0,49%, Windows 8.1 64 бит 0,08%.

Всего на долю разных версий Windows здесь приходится 96,67%, падение за месяц составило 0,24%. Еще есть система Apple macOS с долей всего 1,38%, у Linux она 1,94%.

Если говорить о процессорах, лидирует Intel с долей 68,74%. В два с лишним раза меньше пользователей применяют процессоры AMD. Наиболее востребованы шестиядерные чипы, реже других встречаются восьмиядерные. Объём оперативной памяти обычно 16 ГБ, он почти у половины пользователей. Объём видеопамяти чаще всего составляет 8 ГБ, более чем у каждого третьего опрошенного. Самым популярным разрешением мониторов остаётся 1920 х 1080.