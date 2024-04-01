Запуск первого сезона кооперативного экшена Suicide Squad: Kill The Justice League от студии Rocksteady вызвал резкий рост онлайна игры в цифровой дистрибуции Steam.

Запуск первого сезона кооперативного экшена Suicide Squad: Kill The Justice League от студии Rocksteady вызвал резкий рост онлайна игры в цифровой дистрибуции Steam. Согласно данным аналитического сервиса SteamDB, в день старта сезона, 28 марта, число одновременных игроков превысило 3 тыс., что значительно больше обычного пикового онлайна в 1 тыс. человек в сутки за последние несколько недель.

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Однако радость разработчиков была недолгой: уже на следующий день после запуска, 29 марта, количество одновременных пользователей упало ниже 3 тысяч, а 29 апреля — ниже 2 тысяч. Сейчас в Suicide Squad: Kill The Justice League играют в среднем 1115 человек.

Первый сезон Suicide Squad: Kill The Justice League состоит из двух эпизодов, первый из которых под названием Fear добавил в игру нового персонажа для одиночной игры — Джокера, — а также новые косметические предметы, квесты и прочие обновления. Тем не менее игроки восприняли эти новшества с критикой, выразив недовольство излишним упором на гринд и недостатком разнообразия контента. Те, кто рассчитывал на развитие сюжета, также ощутили разочарование.

Несмотря на неудачный старт, разработчики Rocksteady Studios продолжают трудиться над проектом и, вероятно, попытаются исправить положение в будущих обновлениях.