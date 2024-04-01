Илон Маск обеднел почти на $40 млрд

Завершившийся вчера первый квартал нынешнего года для автопроизводителя Tesla оказался далеко не самым удачным. Его акции стали дешевле на 29%, примерно настолько же сократилась и капитализация. Последняя равна сейчас $550 млрд. Финансовые аналитики полагают, что винить в этом следует падение спроса на электромобили, из-за чего Tesla пришлось уменьшить объём поставок. Проблемы Tesla в Китае также внесли свой вклад, как и не всегда понятное окружающим поведение главы компании Илона Маска.

Спрос в Китае заметно уменьшился, причём компенсировать это снижением стоимости электромобилей Tesla не получилось. Крупный завод в Шанхае выпустил автомобилей на 19% меньше по сравнению с первым кварталом минувшего года. Если сравнивать только март, падение составило 35%. Bloomberg утверждает, что на прошлой неделе на этой фабрике произошло очередное сокращение производства.

реклама

Не улучшает настроение инвесторов любовь Маска к высказываниям на разные темы, вроде искусственного интеллекта. То же самое можно сказать про судебный процесс относительно вознаграждения в $56 млрд, которое Маск получил от правления компании в 2018 году. Суд посчитал это перебором и приказал отменить данную выплату.

Ещё $40 млрд Маск потерял на падении курса акций Tesla. Он владеет каждой пятой акцией на сумму около $110 млрд.

На фоне всего этого Tesla поднимает цены. На $1000 подорожали все автомобили Model Y в США. Базовая модель теперь стоит $44990. В Китае этот автомобиль подорожал на 5000 юаней. В свете большой конкуренции, в том числе со стороны вроде представленного на прошлой неделе электромобиля Xiaomi по цене вдвое дешевле, этот шаг трудно назвать удачным.