Маск утверждает, что покупатели недостаточно осведомлены о возможностях FSD Tesla и предоставит каждому потенциальному покупателю "короткий тест-драйва" перед окончательной покупкой.

Генеральный директор Tesla Илон Маск считает, что недавние действия сервисных служб и правительственные расследования подвергли функцию полного автономного вождения (FSD) компании незаслуженной критике. В ответ на это он планирует реализовать новую стратегию, предусматривающую обязательную установку FSD на все автомобили и предоставление каждому потенциальному покупателю "короткого тест-драйва" перед окончательной покупкой.

В настоящее время каждый автомобиль Tesla оснащен базовой системой автопилота, которая поддерживает скорость и положение в полосе движения на автостраде. Маск утверждает, что покупатели недостаточно осведомлены о возможностях FSD Tesla. Внутренняя служебная записка, первоначально обнародованная Bloomberg, говорит о том, что "почти никто не понимает, насколько хорошо работает контролируемая версия FSD".

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Функция FSD, которая находится в стадии бета-тестирования уже несколько лет, теоретически позволяет автомобилям автономно двигаться, менять полосы движения, поворачивать и избегать препятствий. Маск считает, что принуждение каждого потенциального покупателя к тестированию демо-версии FSD повысит шансы на приобретение опции. Однако повышение цены FSD с 12 000 долл. в 2022 году до нынешних 15 000 долл. может оказаться трудновыполнимой задачей, особенно для и без того дорогих автомобилей Tesla.

На практике система FSD Tesla по-прежнему часто дает сбои. Существует ряд видеороликов, на которых видно, как FSD пропускает знаки остановки и совершает ошибочные маневры после неправильного распознавания препятствия. Tesla обвиняют в продвижении системы с помощью манипулятивных рекламных роликов, что даже заставило власти Калифорнии отказаться от использования названия "полностью автономное вождение". Кроме того, каждый раз, когда поступают сообщения об инцидентах, начинается новое расследование NHTSA в отношении Autopilot или полностью автономного вождения.

В результате сотрудники, скорее всего, будут обязаны проверять демонстрационные маршруты, по которым автомобили с FSD могут ездить без проблем. Однако сомнения в реальной эффективности и безопасности системы все еще могут удержать потенциальных клиентов от выбора этого варианта.