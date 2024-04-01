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Nivan
Китайские автопроизводители резко снизили цены в ответ на рост цен Tesla в Китае
После повышения цен на автомобили Tesla, местные бренды стали предлагать небывалые скидки и бонусы, чтобы сохранить клиентов.

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Недавнее повышение цен на электромобили Tesla в Китае вызвало бурную реакцию со стороны местных автопроизводителей. Им пришлось защищать свои позиции на рынке от наступления американского гиганта и нового игрока корпорации Xiaomi.

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                                                                 Изображение: @Bloomberg

Компании предлагают покупателям различные бонусы и большие скидки. Например, Nio объявила о плане стимулирования на сумму до 1 млрд юаней для владельцев бензиновых автомобилей. Эти деньги пойдут на льготы по замене аккумуляторов, подписки на системы помощи при вождении и даже на смартфон Nio в подарок.

Другой китайский производитель Xpeng снизил цены на некоторые модели на 20 тыс. юаней. А компания Chery пообещала покрыть расходы на налоги для покупателей отдельных машин и предоставит более выгодные условия по трейд-ину.

Это резкий ответ на недавние действия Tesla - американская корпорация повысила цену на свой популярный кроссовер Model Y в Китае. В итоге продажи Tesla рванули вверх в 1 квартале 2024 года.

Однако дальше ситуация для Tesla осложнилась. Несмотря на предупреждение о подорожании, компании пришлось сократить производство на шанхайском заводе. Поставки электрокаров снизились в январе-феврале, тогда как общие продажи легковушек в Китае выросли.

И вот на этом фоне местные автопроизводители решили перейти в атаку. Они бросили серьезный вызов Tesla ценовыми уступками и промо-акциями. Эксперты называют это свидетельством жесткой конкурентной борьбы на крупнейшем в мире авторынке.

Еще одним фактором для таких действий стал выход на этот рынок технологического гиганта Xiaomi со своим электромобилем SU7. Машина вызвала ажиотаж, предзаказы за первые сутки преодолели отметку в 88 тысяч штук, что показывает, что Xiaomi может составить серьезную конкуренцию как Tesla, так и местным игрокам.

Таким образом, ситуация в сегменте электрокаров в Китае балансирует на грани перенасыщения. Tesla пока сохраняет лидерство, но местные компании активно наступают, используя ценовые рычаги и промо-акции.

#китай #tesla #китай и сша
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