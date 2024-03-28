Samsung рассказала о чипе Exynos 1480 в составе Galaxy A55

Компания Samsung пару недель назад анонсировала смартфон Galaxy A55 на собственном процессоре Exynos 1480. Тогда он не был представлен официально и сведений о нём было не слишком много. Теперь южнокорейский производитель исправляет это упущение и рассказывает о характеристиках чипа во всех подробностях.

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Exynos 1480 представляет собой гибридный процессор с четырьмя вычислительными ядрами Arm Cortex-A78 на частоте 2,7 ГГц для тяжёлых вычислений и четырьмя Cortex-A55 2 ГГц для лёгких задач с пониженным энергопотреблением. Интереснее посмотреть на графическую часть Xclipse 530 на архитектуре AMD RDNA 3. Samsung обещает повышение скорости графической обработки на 53% по сравнению с чипом прошлого поколения.

Поскольку сейчас идёт гонка технологий искусственного интеллекта, Samsung не забыла встроить в Exynos 1480 AI Engine с 6K MAC NPU. Версия менее мощная по сравнению с чипом Exynos 2400, но поддерживается та же функциональность, что и в премиальных аппаратах Galaxy S24. Остаётся убедиться в том, что Samsung собирается выпустить для устройств на этом процессоре программную оболочку One UI 6.1.

Среди стандартов беспроводной связи представлены Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, 5G на частоте ниже 6 ГГц, mmWave 5G и LTE категории 18 для максимально быстрых подключений. Процессор может работать с устройствами с экранами на разрешении FHD+ и частоте 144 Гц. Также он может справиться с одной камерой 200 Мп или камерами 64 Мп 30 кадров/с, и две по 32 Мп 30 кадров/с. Поддерживается кодирование и декодирование видео 4K 60 FPS H.264, оперативная память LPDDR5 и постоянная память UFS 3.1.

Чип производится на техпроцессе 4 нм, скорее всего Samsung 4LPP+. Это должно обеспечить повышенную энергоэффективность по сравнению с процессорами предыдущих поколений.

Пока на этом чипе выпущен только Galaxy A55, но скоро Samsung может расширить этот список.