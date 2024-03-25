Samsung выпускает третье поколение одного планшета

У компании Samsung планшет Galaxy Tab S6 Lite в своё время получился настолько успешным, что она выпускает его уже в третий раз. Первое поколение было представлено во времена пандемии в 2020 году, после чего с незначительными изменениями была выпущена версия 2022 года. Прошло ещё два года и появляется третья инкарнация популярного планшета. В Румынии его уже продают, хотя анонса или релиза Samsung официально не делала.

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Здесь по-прежнему предлагается экран LCD размером 10,4 дюйма с разрешением 2000 х 1200 пикселей. В комплект поставки продолжает входить стилус, ёмкость батареи составляет 7040 мАч. Предлагаются версии только с Wi-Fi и с LTE.

Главным отличием от прошлых планшетов является восьмиядерный процессор с частотами 2,4 ГГц и 2 ГГц. Какой именно этот процессор, Samsung не называет. В прошлом поколении применялись чипы Snapdragon 732G или 720G с частотами 2,3 ГГц и 1,8 ГГц. Предположительно, на этот раз используется Exynos 1280.

Минимальная конфигурация осталась 4/64 ГБ. Поддерживаются карты памяти microSD для увеличения объёма хранилища. Будет продаваться также версия с хранилищем 128 ГБ. Установлена система Android 14 с оболочкой Samsung One UI 6.1.

Производитель обещает 14 часов воспроизведение видео и 12/13 часов просмотра веб-страниц (для версий LTE/Wi-Fi соответственно). В прошлых планшетах мощность зарядки была 15 Вт, на этот раз значение не называется.

Стоимость пока тоже не указана, поэтому остаётся ждать начала продаж планшета в других странах.