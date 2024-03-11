Samsung обновляет серию Galaxy A новыми предложениями

Как и было обещано, 11 марта состоялся официальный анонс смартфонов Samsung Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G. Выходящие на смену моделям прошлого года аппараты имеют как никогда много общего.

В частности, здесь предлагаются одинаковые экраны Super AMOLED размером 6,6 дюймов с разрешением 1080 х 2340 и частотой 120 Гц. Ёмкость батарей обоих устройств составляет 5000 мАч, мощность зарядки 25 Вт. Новый дизайн получил название Samsung Key Island. Различаются рамки, поскольку в старшей модели она металлическая, а в младшей пластиковая.

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A55 работает на процессоре Samsung Exynos 1480 с графикой Xclipse 530 на архитектуре AMD RDNA2. Предлагается 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти, хранилище 128 ГБ или 256 ГБ. A35 получил более старый процессор Exynos 1380, как в Galaxy A54. Здесь памяти 6 ГБ или 8 ГБ, хранилище 128 ГБ или 256 ГБ.

Старшие модели имеют переднюю камеру 32 Мп с апертурой f/2,2 и основную заднюю камеру 50 Мп с апертурой f/1,8 и оптической стабилизацией. Рядом находится сверхширокоугольная камера 12 Мп с фиксированным фокусом и апертурой f/2,2. Камера макро получила разрешение 5 Мп и апертуру f/2,4.

A35 5G оснащён передней камерой 13 Мп с апертурой f/2,2, основной камерой 50 Мп f/1,8, сверхширокоугольной 8 Мп f/2,2 с фиксированным фокусом, макро 5 Мп f/2,4.

Впервые в этой серии предлагается безопасная среда выполнения Knox Vault с физической изоляцией от процессора и памяти. Тут могут надёжно храниться сведения вроде пин-кодов, паролей и т.д, а также ключи шифрования. Установлено и отдельное приложение Samsung Knox, где можно запускать подозрительные приложения без опасения подвергнуть риску всю систему.

Samsung обещает 4 года обновлять версии Android и 5 лет выпускать обновления безопасности.

A55 стоит 480 евро и 530 евро, есть также более дорогая конфигурация 12/256 ГБ. A35 оценили в 380 евро и максимум в 450 евро.