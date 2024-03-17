Samsung готовит очередной бюджетный аппарат

Бенчмарк Geekbench посетил смартфон с модельным номером SM-M356B, которым может оказаться аппарат Samsung Galaxy M35 5G.

В результате стало известно, что в этом устройстве применяется 8-ядерная система на чипе Samsung Exynos 1380. Чип производится на техпроцессе 5 нм и обладает четырьмя ядрами Cortex-A78 частотой 2,4 ГГц и четырьмя Cortex-A55 с частотой 2 ГГц. Также здесь есть графический процессор Mali G68.

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Результаты одноядерного тестирования составили 656 баллов, многоядерного - 1967 баллов. Объём оперативной памяти смартфона составляет 6 ГБ, но в продажу должны поступить аппараты и с другими конфигурациями. Установлена последняя версия операционной системы Android 14.

С учётом прежних выпусков аппаратов серии Galaxy M можно предположить, что новая модель будет представлять собой переименованный вариант Galaxy A35 5G. От устройства ждут экрана Super AMOLED размером 6,6 дюймов с отверстием по центру под камеру. Разрешение у него должно быть 2340 x 1080, частота 120 Гц. Экран будет защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus Plus.

Сзади должны находиться три камеры, включая основную с разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией изображения. Разрешение сверхширокоугольной камеры будет 8 Мп, камеры макро - 5 Мп. Спереди находится камера с разрешением 13 Мп.

Под экраном ожидается сканер отпечатков пальцев. Также смартфон должен быть оснащён двумя стереодинамиками и защитой от воды и пыли IP67.