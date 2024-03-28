Теперь аппаратов Pixel флагманского уровня будет три

На этой неделе появилась возможность ознакомиться с внешним видом смартфона Pixel 9. Обычно компания выпускает две модели, но в этом году их может стать больше. Новым представителем семейства премиальных устройств Google должна стать модель Pixel 9 Pro XL.

Таким образом, в продажу поступят смартфоны Pixel 9, Pro и Pro XL. Так Google желает охватить максимально возможное число потенциальных покупателей и предложить разнообразные устройства.

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В аппаратах нынешнего поколения некоторые функции камер есть только в версии Pro, хотя аппаратные компоненты у смартфонов одинаковые. Не исключено, что так же Google собирается поступить и на этот раз, но уже предложив три варианта функциональности.

Стандартный Pixel 9 и модель Pro будут иметь одинаковые размеры корпуса. Соответственно, Pro XL будет наиболее крупным. Не исключено, что и ёмкость батареи здесь будет больше.

В ближайшие месяцы состоится конференция разработчиков Google I/O 2024, где должна появиться дополнительная информация об этих аппаратах. Как обычно, продажи могут стартовать в октябре. Обладатели этих устройств получат новый процессор Tensor G4, расширенные возможности искусственного интеллекта и улучшенные камеры.