Нововведение коснется Pixel 8a и более новых поколений.

Google делает дальнейшие шаги в глобальном расширении своей серии смартфонов Pixel. Предстоящий выпуск Pixel 8a, который, как ожидается, будет анонсирован на Google I/O 2024, призван расширить доступность этой серии на рынке до 10 новых европейских стран. Это предоставит потребителям в Чехии, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Литве, Латвии, Польше, Румынии, Словакии и Словении прямой доступ к официальной покупке Pixel 8a через Google или партнерских розничных продавцов.

Это свидетельствует о растущем стремлении Google сделать бренд Pixel более доступным во всем мире. В то время как Google расширила доступность Pixel 8 до четырех новых рынков при запуске, добавление этих европейских стран знаменует собой значительный шаг вперед. Это также может означать, что недавние маркетинговые усилия Google в некоторых частях Европы, особенно с популярными командами английского футбола, такими как «Арсенал» и «Ливерпуль», вероятно, окупятся.

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Хотя это последнее расширение ориентировано на Европу, любители Pixel в других регионах будут надеяться, что это признак стремления Google достичь еще большего в будущем. Бюджетные рынки Азии, Южной Америки и Африки станут отличным местом для приобретения телефона Pixel по конкурентоспособной цене. Хотя в настоящее время нет никаких указаний на планы относительно этих регионов, растущее внимание Google к глобальной доступности Pixel является хорошим знаком.

Ожидается, что Pixel 8a станет значительным обновлением по сравнению с Pixel 7a не только с точки зрения характеристик и функций, но и цены. Хотя Google, скорее всего, будет придерживаться того же размера и разрешения экрана, источники сообщают о частоте обновления 120 Гц по сравнению с нынешними 90 Гц. Также будет установлен более мощный чип Tensor G3, используемый в премиальном Pixel 8, но он может быть урезан. Ожидается, что, как и его старшие братья и сестры, Pixel 8a будет поддерживать автономное отслеживание — функцию, которая позволяет определять местоположение телефона, даже когда он выключен.

Pixel 8a, скорее всего, будет анонсирован 14 мая, после чего будут известны цены и дата выхода.