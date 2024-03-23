Похоже, что телефон Google Pixel набирает гораздо большую популярность, чем раньше

Похоже, что телефон Google Pixel набирает гораздо большую популярность, чем раньше. Однако он все еще не так популярен, как Samsung и Apple, но новый отчет показывает, что Google действительно добивается определенного прогресса со своими устройствами, поскольку доля рынка в американском регионе увеличилась, а это хороший знак.

Согласно отчету International Data Corporation (IDC), телефоны Pixel заняли 4,6 % доли рынка США в 2023 году. Это больше, чем 3,6 %, которые компания занимала в 2022 году, и гораздо лучше, чем 1 % в 2021 году. Такой рост определенно характерен для американского рынка, и хотя он может показаться небольшим, это свидетельствует о том, что телефоны становятся все более популярными.



Теперь необходимо понять некоторые вещи. Поставки смартфонов в США снизились примерно на 6,9 %. Учитывая это, все еще нет уверенности, что телефоны Google Pixel смогут продолжить рост на рынке. В США двумя крупнейшими игроками являются Apple и Samsung, и уже долгое время компании пользуются дуополией, и им очень, очень хорошо удается занимать эту позицию.

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Это означает, что нам придется подождать и посмотреть, как поведут себя телефоны Google Pixel. У компании есть несколько действительно интересных продуктов, запланированных на конец этого года. Google сосредоточилась на том, чтобы предоставить пользователям лучшие решения. В этом году будет выпущено несколько устройств, в том числе продолжение Pixel Fold, новые часы и, возможно, новые наушники.

Суть в том, что Google делает все возможное, чтобы серия Pixel стала известной.