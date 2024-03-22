Будущий Pixel 8a от Google может иметь дисплей с яркостью 1400 нит.

Надежный источник утверждает, что следующий доступный телефон Google Pixel облегчит просмотр изображения на открытом воздухе благодаря максимальной яркости 1400 нит, что будет хорошим увеличением по сравнению с 1000 нит на 7a. Мало того, частота обновления будет увеличена с 90 Гц до плавных 120 Гц. Также похоже, что 8a теперь сможет выводить изображение на внешний дисплей через поддержку USB-C DisplayPort, как это сейчас делает Pixel 8.

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В утечке также утверждается, что датчики камеры 8a не получают никаких обновлений, а вместо этого переносится аппаратное обеспечение из 7a. Таким образом, основной камерой будет 13-мегапиксельная Sony IMX787 с диафрагмой 1/1,73 дюйма, сверхширокая 13-мегапиксельная Sony IMX712, а также еще одна IMX712 для селфи-камеры. Это не обязательно плохо, поскольку камера Pixel в значительной степени славится именно благодаря вычислительной обработке.

С точки зрения дизайна Pixel 8a должен соответствовать остальной линейке Pixel 8 с более закругленными углами, сохраняя при этом тот же размер дисплея 6,1 дюйма.

Покупатели смогут насладиться заметно более быстрым процессором Tensor G3 с небольшой разницей. Чтобы снизить затраты, в G3 8a можно использовать пластиковый корпус, который будет толще и будет немного нагреваться, по сравнению с G3 на Pixel 8 и 8 Pro. С учетом новостей о том, что обычные Pixel 8 не смогут получить доступ к возможностям искусственного интеллекта Gemini Nano LLM от Google из-за аппаратных различий, "облегченый" G3 в 8a может быть еще более ограничен в своих возможностях искусственного интеллекта.

Еще одним положительным признаком является рыночная доступность. В настоящее время Google продает 7a в 21 стране, но если утечка правдива, это число вырастет до 31 (возможно больше), сосредоточенных в европейском регионе: Венгрия, Польша, Румыния, Финляндия и т. д.